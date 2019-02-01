2019-02-01T20:39:53+03:00
Общество

Ужасный подъезд в центре Воронежа попал на фото

Вся лестничная клетка - в потеках воды
Яков СТРОГОВ
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Сырость просто зашкаливает.Сырость просто зашкаливает.Фото: Olga Stoljarova, Типичный Воронеж.
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В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Olga Stoljarova разместила пост с двумя фото, на котором запечатлен подъезд дома № 46 по улице Никитинской со страшно отсыревшей лестничной клеткой. И сопроводила их комментарием:

Платим ежемесячно за капремонт. Управа Ленинского района бездействует. Дом находится ул. Никитинская, в центре. Подъезд заливает все этажи зимой, что будет весной?

В мэрии по поводу этого подъезда нам сказали, что в первую очередь жильцам нужно добиваться ремонта в своей управляющей компании, а потом при условии бездействия УК обращаться в жилищную инспекцию и (или) прокуратуру.

Жить в этом подъезде явно некомфортно. Фото: Olga Stoljarova, Типичный Воронеж.

Жить в этом подъезде явно некомфортно.Фото: Olga Stoljarova, Типичный Воронеж.

Фото: Olga Stoljarova, Типичный Воронеж.

К слову, в управляющей компании Центрального района, которая должна обслуживать этот дом, уже второй день подряд единственный указанный телефон все время был занят. Видимо, коммунальщики предпочитают общаться с глазу на глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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