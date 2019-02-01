2019-02-01T20:15:49+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» победил болгарскую «Витошу»

Это пока всего лишь второй выигрыш нашей команды во время зимнего перерыва в чемпионате
Юрий КОЗЛОВ
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"Факел" завершил турецкий сбор победой."Факел" завершил турецкий сбор победой.Фото: с сайта ФК "Факел"
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В пятницу, 1 февраля, «Факел» сыграл заключительный контрольный матч второго сбора, проходившего в Турции с болгарским клубом «Витоша», занимающим 11 место в своем высшем дивизионе.

Матч получился равным, а решил его исход эпизод в начале второго тайма, когда Михаила Афанасьева уронили в штрафной болгар. Пенальти четко исполнил Максим Осипенко – 1:0.

Напомним, в предыдущей игре воронежцы разошлись миром с молодежкой красноярского «Енисея» - 1:1. 27 января «Факел» проиграл «СКА-Хабаровску» - 1:2. Из четырех игр после Нового года наша команда пока победила лишь в одной – по зубам оказалась команда датской элитной лиги «Веннсюссель» - 2:1. В двух других играх воронежцы были разделаны под орех – сначала лидером ФНЛ «Тамбовом» - 0:3, потом командой высшего дивизиона Хорватии «Хайдуком» из Сплита – 3:7.

2 февраля «Факел» покинет Белек и вернётся в Воронеж. Следующий этап подготовки к возобновлению чемпионата наша команда проведёт на Кипре с 7 по 22 февраля. В рамках этого сбора наша команда примет участие в розыгрыше очередного, восьмого Кубка ФНЛ, который пройдёт в кипрском Пафосе с 8 по 21 февраля. Первый матч 9 февраля «Факел» сыграет с дублем московского «Спартака».

ИСТОЧНИК KP.RU

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