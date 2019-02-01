2019-02-01T20:00:51+03:00
Общество

В Воронеже задержаны еще два самолета до Москвы

Один до 21.00, другой – до 21.40
Юрий КОЗЛОВ
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Задерживается вылет двух самолетов, которые должны были отправиться из воронежского аэропорта в две московские воздушные гавани.

В 14.15 в направлении Внуково должен был вылететь лайнер «Бомбардьер CRJ200» компании «Руслайн». В Москве он должен был приземлиться в 16.15. Теперь его вылет отложен, как минимум, до 21.00.

Рейс «Аэрофлота» (вылет SU-9 в аэропорт «Шереметьвео» был намечен на 21.00) пока отодвинули ненадолго – до 21.40.

Напомним, утром задержали еще один авиарейс до Москвы. Самолет «Боинг-737» «Аэрофлота» должен был вылететь в 6.05, но в итоге отправился в путь в 13.21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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