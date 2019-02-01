Недоступная среда: в Воронеже нашли самую неприветливую парковку для инвалидов

СЕГОДНЯ 20:10 2019-02-01T20:10:53+03:00

Вы тоже не видите парковочные места? И мы не видим. А они есть Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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На улице Республиканской расположена самая негостеприимная стоянка для инвалидов в Воронеже (если не во всей России). Да-да, присмотритесь: под этим огромным сугробом расчерчены парковочные места.

Пешеходам тут приходится несладко. Даже если представить, что какой-то инвалид на гигантском внедорожнике все-таки сможет одолеть эту снежную кучу, идти ему придется по проезжей части...

Пешеходам тоже непростоФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

А следующая фотография будет ответом для тех, кто подготовил возражения в духе "неужели рядом нет других мест?". Перед нами - другая сторона Республиканской.

Другая сторона РеспубликанскойФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Заехать можно. Если бампер не очень жалко.

Особенности очистки платных парковок от снега давно стали городским мемом. Концессионер заключил договоры об уборке с комбинатами благоустройства Центрального и Ленинского районов, но что-то пошло не так...

- Мы договорились о том, что парковки, граничащие с центральными улицами, убирают от снега и льда наравне с расчисткой дорог, - рассказывали нам в "Городских парковках". - Однако периодически коммунальные работники не справляются с этим вовремя, причем даже на проспекте Революции и на Университетской площади, что уж говорить о боковых улицах. Ведем работу с комбинатами благоустройства, по результатам мониторинга состояния парковок обращаемся, чтобы быстрее все убирали. По контракту у нас предусмотрены и штрафы в случае, если эту проблему не решат. За год может накопиться сумма более 100 тысяч рублей. Но все же к ним мы прибегнем лишь в самом крайнем случае. Пока предпочитаем наладить работу путем каждодневного общения с комбинатами.

Если на парковке много снега, водителям предлагают звонить по телефонам «Городских парковок» 257-67-00 (горячая линия) или 266-96-59 (рабочий телефон администратора). Еще можно послать фото с сообщением о проблеме на электронную почту support@vrnparking.ru.

Можно также позвонить в управы и в комбинаты благоустройства: по телефонам 277-05-10* и 255-92-30 (Ленинский район) и 252-42-08, 237-29-32, 224-33-46 и 224-33-47 (Центральный).

* - Первый телефон - приемной управы, последующие - комбинатов благоустройства.

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ИСТОЧНИК KP.RU