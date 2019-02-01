2019-02-01T18:43:55+03:00
Происшествия

В Нововоронеже чудом спасли маленькую девочку, о которой забыла собственная мать

Голодающего и больного ребенка госпитализировали
Виктор ПАВЛОВ
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35-летнюю женщину из Нововоронежа подозревают в неисполнении родительских обязанностей. Ее дочери - год и десять месяцев. Кроме малышки, у женщины есть двое старших детей - 15-летний мальчик и 12-летняя девочка. Они проживают с другими родственниками.

Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, жестокое отношение матери к детям уже было поводом для ее привлечения к уголовной ответственности. Однако родительских прав женщину не лишили - оставили под надзором органов профилактики.

- Нерадивая мать не обеспечивала маленькой дочери полноценного питания, не проявляла заботы о состоянии ее здоровья. Кроме того, женщина систематически злоупотребляла спиртными напитками, - подчеркивают в полиции.

Семья несколько раз переезжала с квартиры на квартиру, так что органы опеки потеряли ее следы. Но в январе неравнодушные нововоронежцы разместили в соцсетях информацию о бедственном положении девочки: ее не кормили и не лечили. Тогда полицейские выяснили, где находятся мать с ребенком. Девочку нашли в тяжелом состоянии, ее сразу госпитализировали. Диагностировали воспаление легких. К счастью, ребенка удалось спасти.

- Будет решаться вопрос о лишении женщины родительских прав в отношении троих детей, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Ей грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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