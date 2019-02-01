В Воронеже наконец-то начнут строить дорогу на Владимира Невского

СЕГОДНЯ 17:41 2019-02-01T17:46:03+03:00

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В мэрии объявили о проведении публичных слушаний по проекту дороги на улице Владимира Невского от 60-й Армии до бульвара Победы. Предстоит обсудить проект планировки и межевания территории.

Асфальтирования этого участка местные жители ожидали многие годы. Сегодня там тропинка, покрытие которой похоже на лунную поверхность. Ей каждый день пользуются сотни людей. Отрезок проходит между несколькими жилыми кварталами.

Ожидается, что тут появится четыре полосы шириной в три с половиной метра каждая. Расчетная скорость движения - 70 км/ч. Ориентировочно протяженность участка - 0,9 км. Понравится ли такой проект местным жителям? Узнаем на общественных слушаниях, которые пройдут в Доме архитектора 5 марта в 10.30 утра.

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ИСТОЧНИК KP.RU