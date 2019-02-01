2019-02-01T17:18:38+03:00
Происшествия

Под Воронежем женщина, родившая в 16 лет, до смерти избила сына трубой

Он скончался от черепно-мозговой травмы
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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30 января в реанимационном отделении воронежской больницы скончался 24-летний мужчина, которого госпитализировали из частного дома в Семилуках. Судмедэксперт зафиксировал черепно-мозговую травму.

В Следственном управлении Следственного комитета Воронежской области восстановили ход событий. 28 января погибший повздорил со своей 40-летней мамой (женщина родила сына в 16 лет). Дело в том, что парень без спроса взял машину ее сожителя. Женщина схватилась за металлическую трубу и несколько раз ударила сына.

- Расследование уголовного дела продолжается. Женщине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет, - говорят следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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