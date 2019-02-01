2019-02-01T16:48:36+03:00
Общество

Пять автобусов воронежского маршрута №20 будут следовать через Центральный рынок

Нововведение вступит в силу 4 февраля и будет действовать три месяца
Елена ФЕДЯШЕВА
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С понедельника, 4 февраля, до 4 мая пять машин городского маршрута №20 будут проходить мимо Центрального рынка. Информация об этом появится на указателе маршрута, закрепленном на борту и лобовом стекле автобуса.

Эти машины проследуют по маршруту от остановки «улица Перхоровича» по улицам Перхоровича, Любы Шевцовой, Шендрикова, Южно-Моравской, Комарова, Олеко Дундича, Маршака, Домостроителей, Ворошилова, Фридриха Энгельса, Плехановской, площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту, улице Героев Стратосферы до остановки «ВАСО». И в обратном направлении: от остановки «ВАСО» по улице Героев Стратосферы, Ленинскому проспекту, Чернавскому мосту, улице Степана Разина, проспекту Революции, улицам Пушкинской, 20 лет Октября, Ворошилова, Домостроителей, Маршака, Олеко Дундича, Комарова, Южно-Моравской, Шендрикова, Любы Шевцовой, Перхоровича до остановки «улица Перхоровича».

ИСТОЧНИК KP.RU

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