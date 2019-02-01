2019-02-01T16:45:07+03:00
Происшествия

Россиянина экстрадировали из Литвы за подделку банковских карт в Воронеже

Мужчина и его компаньоны сделали как минимум 32 карты
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Как сообщают в Генпрокуратуре, банкоматы задержали все картыКак сообщают в Генпрокуратуре, банкоматы задержали все картыФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 февраля, из Литвы экстрадировали россиянина Артема Антонова. Как сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации, мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 187 УК РФ. Речь идет об изготовлении и хранении поддельных платежных карт, совершенных организованной группой.

События, за которые будут судить Антонова, происходили в 2015 году в Воронеже. По версии следствия, мужчина подготовил материалы для изготовления качественных карт. Затем он вместе с компаньонами сделал как минимум 32 карты, копирующих принадлежащие реальным людям. Потом "предприниматели" уехали в Беларусь и там пытались снимать деньги в банкоматах.

- Все поддельные платежные карты были задержаны банкоматами, их передали в правоохранительные органы. Антонова объявили в международный розыск. В сопровождении спецконвоя Артем Антонов доставлен в Москву, - говорят в Генпрокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять автобусов воронежского маршрута №20 будут следовать через Центральный рынок
Более 100 классов в 22 школах Воронежа отправили на карантин
В Воронеже на фото попало жуткое почтовое отделение
На "Воронежском шинном заводе" в 1,5 раза увеличат количество рабочих мест
Сбербанк предложил клиентам программу организации и оплаты лечения онкологических заболеваний
Бесплатный час на платных парковках у школ и медучреждений в Воронеже станет реальностью с февраля
В центре Воронежа на двух домах висят огромные сосульки
Жилинспекция Воронежской области составила 106 протоколов на УК за плохую уборку снега и сосулек
В рейтинг маленьких квартир попало жилье из Воронежа, в котором совмещены душевая и спальная
В Воронежской области ввели ежедневные «утренние фильтры» для борьбы с ростом заболеваемости
Под Воронежем поймали дачного вора
На руководителя финансовой пирамиды, сбежавшего с деньгами воронежцев, завели уголовное дело
"Воронежтеплосеть" перешла "Квадре"
В Воронеже озеро на улице Землячки откачали, а оно опять разлилось
В Воронеже выступит Аделина Сотникова
Сотрудники воронежской колонии вместо заключенных поймали посылки с ретро-телефонами