Россиянина экстрадировали из Литвы за подделку банковских карт в Воронеже

СЕГОДНЯ 16:43 2019-02-01T16:45:07+03:00

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Сегодня, 1 февраля, из Литвы экстрадировали россиянина Артема Антонова. Как сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации, мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 187 УК РФ. Речь идет об изготовлении и хранении поддельных платежных карт, совершенных организованной группой.

События, за которые будут судить Антонова, происходили в 2015 году в Воронеже. По версии следствия, мужчина подготовил материалы для изготовления качественных карт. Затем он вместе с компаньонами сделал как минимум 32 карты, копирующих принадлежащие реальным людям. Потом "предприниматели" уехали в Беларусь и там пытались снимать деньги в банкоматах.

- Все поддельные платежные карты были задержаны банкоматами, их передали в правоохранительные органы. Антонова объявили в международный розыск. В сопровождении спецконвоя Артем Антонов доставлен в Москву, - говорят в Генпрокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU