2019-02-01T16:35:05+03:00
Общество

Более 100 классов в 22 школах Воронежа отправили на карантин

Заболеваемость увеличивается стремительными темпами
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В пресс-службе мэрии при этом подчеркнули, что полностью закрытых образовательных учреждений или детских садов нетВ пресс-службе мэрии при этом подчеркнули, что полностью закрытых образовательных учреждений или детских садов нетФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В 22 школах Воронежа уже 104 класса отправились на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Хотя всего несколько дней назад речь шла только о 44 классах. В пресс-службе мэрии при этом подчеркнули, что полностью закрытых образовательных учреждений или детских садов нет.

Часть учеников отправили на внеплановый отдых в школах №4, 9, 13, 16, 38, 35, 37, 52, 61, 69, 77, 80, 97, 101, а также в гимназиях имени Басова, Кольцова, Никитина и Бунина. Также из-за гриппа и ОРВИ остались дома ученики УВК №1, ВУВК им. Киселева, а также лицеев №15 и №6.

Не так давно в Роспотребнадзоре подтвердили, что в Воронежской области увеличилась циркуляция вирусов гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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