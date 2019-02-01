В Воронеже на фото попало жуткое почтовое отделение

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-01T16:30:53+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» появились фото жутковатого почтового отделения в микрорайоне Подгорное. Оно расположено в старом деревенском доме, внутри сделали навесные потолки, часть которых отстала и жутко нависает над посетителями.

В УФПС Воронежской области рассказали, что это отделение под номером 75 было открыто еще в 50-х годах. Оно располагалось в одной половине здания, во второй был размещен банк. В 2006 году после передачи старого помещения на баланс «Почты России» был проведен капитальный ремонт здания. Но он сильно не помог. Когда встал вопрос об очередном обновлении здания, то проектно-техническое обследование показало, что оно ремонту не подлежит. Перевести почтовое отделение в другое помещение пока невозможно. Дело в том, что подходящих в поселке Подгорное просто нет, там только частные дома. Почта обратилась в администрацию Коминтерновского района с просьбой о содействии в подборе помещения.

Так почта в Подгорном выглядит изнутри.Фото: Юлианна Горкина, Типичный Воронеж.

Фото: Юлианна Горкина, Типичный Воронеж.

В то же время в той же соцсети появилось фото, тоже относящееся к почте. Но тут больше вопрос к местной управляющей компании. На фото видно, что для того, чтобы добраться до почтового ящика на улице Карла Маркса, 36, надо преодолеть горы снега.

Очень одинокий почтовый ящик.Фото: Дмитрий Матвеев, Типичный Воронеж.

Фото: Дмитрий Матвеев, Типичный Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU