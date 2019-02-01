2019-02-01T16:11:33+03:00
Общество

Сбербанк предложил клиентам программу организации и оплаты лечения онкологических заболеваний

Новый продукт рискового страхования жизни называется «Горизонт здоровья»
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Программа включает в себя регулярные профилактические обследования на онкологические заболевания, а в случае выявления заболевания — полную организацию и оплату дорогостоящего лечения в клиниках России, Израиля, Южной Кореи и в странах Европы.

- Горизонт здоровья - это принципиально новая программа в продуктовой линейке компании "Сбербанк страхование жизни", разработанная на основе анализа реальных потребностей клиентов, - рассказала старший вице-президент ПАО Сбербанк, руководитель блока «Управление благосостоянием» Наталья Алымова. - Отличие и особая ценность программы "Горизонт здоровья" в том, что она предусматривает регулярные профилактические медицинские обследования, по итогам которых, мы надеемся, клиенты узнают, что они здоровы. Если все-таки при проведении чекапа будет диагностировано онкологическое заболевание, мы направим клиента на дополнительное обследование, а при подтверждении диагноза — полностью возьмем на себя организацию и оплату лечения.

Срок действия договора по программе «Горизонт здоровья» — один год с возможностью пролонгации до 5 лет. Программа предусматривает индивидуальный подход к клиентам разных возрастов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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