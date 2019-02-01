2019-02-01T15:55:27+03:00
Общество

Бесплатный час на платных парковках у школ и медучреждений в Воронеже станет реальностью с февраля

Депутаты регионального парламента во втором чтении утвердили закон, который определяет организацию и работу платных парковок в регионе, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Принятый нормативный правовой акт, помимо утверждения бесплатного парковочного часа на платных стоянках, созданных у школ, детсадов и медучреждений содержит ещё ряд важных для граждан новшеств. Закон расширяет и уточняет список льготников, которые имеют право на бесплатную парковку, определяет территории, где организация платных парковок запрещена, устанавливает для каждой парковки долю мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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