В центре Воронежа на двух домах висят огромные сосульки

СЕГОДНЯ 15:50 2019-02-01T16:00:09+03:00

В сегодняшний план очистки крыш они не попали [фото]

Изменить размер текста: A A

В паблике «Типичный Воронеж» разместили фото двух домов в центре Воронежа с огромными сосульками. Висят они по адресам: улица Таранченко, 31 (рядом главный корпус ВГУ и школа) и улица Комиссаржевской, 10 а.

В план очистки крыш, опубликованный на сайте мэрии, эти два дома не попали. В Центральном районе 1 февраля очистят крыши по следующим адресам: улицы Алексеевского, д. 12, 20, 22, 23 Карла Маркса, д. 94, 108-110, 112 Комиссаржевской, д. 5, Плехановская, д. 2, Пушкинская, д. 4, Студенческая, д. 20 Таранченко, д. 29 и Чайковского, д. 8.

В мэрии пообещали, что проинформируют управу Центрального района о том, что крыши двух домов, попавших на фото, тоже нужно как можно быстрее почистить.

Под домом № 10 А ходить страшновато.Фото: "Типичный Воронеж".

ИСТОЧНИК KP.RU