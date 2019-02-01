2019-02-01T15:57:59+03:00
Общество

В рейтинг маленьких квартир попало жилье из Воронежа, в котором совмещены душевая и спальная

Бронзу и серебро в этом списке она делит с липецкой квартирой
Виктор ПАВЛОВ
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Фото: ЦИАНФото: ЦИАН
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Эксперты портала ЦИАН изучили предложение съемных квартир с минимальной площадью в Центральном федеральном округе. В топ-10 вошли Московская, Воронежская, Липецкая, Орловская, Ивановская, Рязанская, Белгородская, Калужская, Смоленская и Костромская области. В рейтинге не учитывались сдающиеся в аренду комнаты, за исключением вариантов с отдельными кухней и санузлом. Отметим, что все цены приведены с учетом коммунальных платежей.

Самую маленькую квартиру площадью 12 "квадратов" за 13 тысяч рублей в месяц нашли в Московской области. "Серебро" и "бронзу" делят Воронежская и Липецкая области. В обоих регионах самые компактные квартиры имеют площадь 13 "квадратов", а снять их можно за 7 тысяч рублей в месяц. У воронежской квартиры есть небольшая кухонная зона, а также душевая кабина рядом со спальным местом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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