2019-02-01T15:46:32+03:00
Общество

В Воронежской области ввели ежедневные «утренние фильтры» для борьбы с ростом заболеваемости

Вероятно, школьникам придется сидеть на уроках в медицинских масках
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Воронежцам приходится сражаться с вирусамиВоронежцам приходится сражаться с вирусамиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В правительстве Воронежской области признали, что в нашем регионе отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппа. И касается проблема не только детей, но и взрослых. В связи с этим 1 февраля даже было проведено заседание оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения опасных болезней.

Было решено ввести ежедневные «утренние фильтры»: в частности в школах и детсадах у детей будут мерить температуру и проверять их состояние здоровья. Кроме того, в образовательных учреждениях пройдут дезинфекции средствами с противовирусной активностью.

Вероятно, школьникам придется сидеть на уроках в медицинских масках – все для того, чтобы вирус не распространялся. Также будут ограничены массовые культурные и спортивные мероприятия для детей.

Медики напоминают, что грипп – это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя. Для него характерны: внезапное острое начало заболевания, сопровождающееся резким повышением температуры тела (выше 38°С), ознобом, головной болью, болью в мышцах, общей слабостью, кашлем.

Основным источником гриппозной инфекции является больной человек. Особенно высока вероятность заражения при контактах в большом скоплении людей.

При несвоевременном обращении за медицинской помощью может развиться опасное осложнение – пневмония, которая нередко становится причиной летального исхода. Нужно немедленно обращаться к врачу!

Для профилактики заболевания рекомендуется избегать мест скопления большого количества людей, использовать защитные маски, регулярно проводить проветривание помещений, чередовать режим труда и отдыха, больше гулять на свежем воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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