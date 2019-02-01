2019-02-01T15:46:45+03:00
Общество

Жилинспекция Воронежской области составила 106 протоколов на УК за плохую уборку снега и сосулек

Судьбу нарушителей решит суд
Елена ФЕДЯШЕВА
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Многие воронежские дворы утонули в снегуМногие воронежские дворы утонули в снегуФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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За январь в адрес Государственной жилищной инспекции Воронежской области поступило 531 обращение на неудовлетворительную уборку дворовых территории от снега и наледи. 199 из общего числа жалоб направили в ведомство чиновники районных управ и мэрия Воронежа.

С начала 2019 горда инспекторы провели 109 внеплановых проверок по жалобам. Их итогом стало составление 106 протоколов о правонарушениях, 99 из них – в отношении должностных и семь – в отношении юридических лиц. Материалы дел направлены в суд для принятия решения о наказании виновных.

- В адрес иных управляющих организаций направлены предостережения о необходимости своевременной очистки дворов от снега, а кровель – от наледи, - сообщили в ГЖИ Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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