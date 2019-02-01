2019-02-01T15:11:35+03:00
Происшествия

Под Воронежем поймали дачного вора

Он орудовал в Новоусманском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Новоусманские полицейские задержали 41-летнего безработного местного жителя по подозрению в трех кражах. Он уже был судим за аналогичные преступления.

Орудовал мужчина на дачах одного из садоводческих товариществ. В период с 15 ноября прошлого года по 23 января нынешнего он бил стекла в оставленных на зиму без присмотра домах, залезал внутрь и выносил бытовую технику. Хозяева, как только замечали пропажу, понятное дело, шли в полицию.

Мужчину арестовали. Ему придется отвечать перед судом по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Учитывая криминальное прошлое вора, он может схлопотать по полной – шесть лет тюрьмы. Тем более, что полицейские не исключают, что он может быть замешан и других кражах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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