На руководителя финансовой пирамиды, сбежавшего с деньгами воронежцев, завели уголовное дело
Воронежцы продолжают приносить в полицию заявления на руководство кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест». Накануне мы подробно рассказывали, как разваливалась финансовая пирамида в Воронеже и как горожане пытаются понять, что им делать дальше.
Уже известно, что воронежцы потеряли более 35 миллионов рублей. До этого называлась сумма в 25 миллионов. Но, учитывая, что многие вкладчики только-только узнают о закрытии офиса кооператива, эта сумма продолжит расти. В масштабах страны ущерб от действий КПК «Капитал Инвест» расплывчато оценивается в сотни миллионов рублей.
- Следственным управлением УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело в отношении руководителя филиалов кредитного потребительского кооператива, 43-летнего жителя Липецкой области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что директор организаций присваивал средства вкладчиков, составляя фиктивные документы о «расходовании на нужды кооперативов». При этом деньги он не возвращал в оборот компании.
Руководителю, если его, конечно, когда-либо найдут, грозит до десяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU