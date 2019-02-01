2019-02-01T15:04:25+03:00
Происшествия

На руководителя финансовой пирамиды, сбежавшего с деньгами воронежцев, завели уголовное дело

Ущерб наших земляков уже вырос до 35 миллионов рублей
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Двери КПК закрыты с 13 декабряДвери КПК закрыты с 13 декабряФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Воронежцы продолжают приносить в полицию заявления на руководство кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест». Накануне мы подробно рассказывали, как разваливалась финансовая пирамида в Воронеже и как горожане пытаются понять, что им делать дальше.

Уже известно, что воронежцы потеряли более 35 миллионов рублей. До этого называлась сумма в 25 миллионов. Но, учитывая, что многие вкладчики только-только узнают о закрытии офиса кооператива, эта сумма продолжит расти. В масштабах страны ущерб от действий КПК «Капитал Инвест» расплывчато оценивается в сотни миллионов рублей.

- Следственным управлением УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело в отношении руководителя филиалов кредитного потребительского кооператива, 43-летнего жителя Липецкой области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что директор организаций присваивал средства вкладчиков, составляя фиктивные документы о «расходовании на нужды кооперативов». При этом деньги он не возвращал в оборот компании.

Руководителю, если его, конечно, когда-либо найдут, грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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