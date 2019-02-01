2019-02-01T15:13:42+03:00
Общество

"Воронежтеплосеть" перешла "Квадре"

Компания взяла МУП в концессию
Виктор ПАВЛОВ
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За подписанием внимательно следил Алексей Гордеев. Фото: "Квадра"За подписанием внимательно следил Алексей Гордеев. Фото: "Квадра"
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Сегодня, 1 февраля, ПАО "Квадра" приняло в концессию объекты МУП "Воронежтеплосеть". В их числе 142 котельных, 80 центральных тепловых пунктов и 546 км теплосетей. Соглашение подписали в Москве гендиректор "Квадры" Семен Сазонов, губернатор Воронежской области Александр Гусев и мэр Воронежа Вадим Кстенин. Ранее глава региона выражал надежду, что МУП удастся сдать в концессию в феврале. Как видим, эти ожидания подтвердились.

"Квадра" должна будет инвестировать в обновление теплосетей Воронежа свыше 3,65 млрд рублей. Из них 2 млрд пойдет на реконструкцию сетей, порядка полутора - на реконструкцию оборудования ЦТП и котельных.

Зампред Правительства РФ и экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, который присутствовал при подписании, подчеркнул:

- К сожалению, форма МУПа, которым является "Воронежтеплосеть" показала, что чиновники не очень умеют руководить хозяйственной деятельностью, лучше это передавать в руки профессионалов, которые доказали, что умеют работать. Жители ждут бесперебойного тепла и умеренных цен. Данная концессия должна это обеспечить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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