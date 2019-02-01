2019-02-01T14:50:07+03:00
Происшествия

В Воронеже озеро на улице Землячки откачали, а оно опять разлилось

Водители жаловались на безобразие в соцсетях 31 января
Юрий КОЗЛОВ
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Раз потоп, два потоп...Раз потоп, два потоп...Фото: Сергей Стуров, Типичный Воронеж.
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В соцсетях в четверг, 31 января, сообщали о уже привычном для многих прорыве канализации на улице Землячки. Водителям, проезжающим через арку моста, приходилось ехать очень осторожно, чтобы не получить гидроудар. Но были и те, кто там глохли.

Впрочем, на этот раз проблему вроде бы устранили достаточно оперативно. Работники «РВК-Воронеж» достали из коллектора засор, состоящий из текстиля и еще каких-то ветхих вещиц. Воду спустили, дорогу посыпали песком.

Однако длилась эта благодать недолго. Сейчас озеро на улице Землячки снова разлилось – до конца неясно, что это теперь канализация или ливневка. В «РВК-Воронеж» сообщили, что на месте ЧП работают их специалисты. Когда теперь откачают воду, обещали сообщить дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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