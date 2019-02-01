2019-02-01T14:56:09+03:00
Спорт

В Воронеже выступит Аделина Сотникова

Прославленная фигуристка приедет на гастроли с шоу Ильи Авербуха
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото Владимир Веленгурин.фото Владимир Веленгурин.
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2 февраля с Воронежа стартует юбилейный тур команды Ильи Авербуха «15 лет успеха». Буквально сейчас организаторы сообщили о расширении состава участников представления.

- В Воронеж приедут выступать прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете в Сочи-2014 Аделина Сотникова и фигурист-одиночник, двукратный вице-чемпион России, бронзовый призер чемпионата России 2019, трехкратный вице-чемпион России среди юниоров Александр Самарин! - порадовали организаторы.

В ледовом шоу также выступят звезды фигурного катания Роман Костомаров, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук.

Зрители увидят высочайший уровень фигурного катания с элементами повышенной сложности и актерским мастерством, которому позавидует любая театральная школа страны. Новая гастрольная программа - это симбиоз лучших номеров знаменитого режиссера.

Представление пройдет в ЛДС "Юбилейный" 2 февраля в 19.00 (6+). Билеты еще есть в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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