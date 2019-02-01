2019-02-01T14:33:59+03:00
Происшествия

Сотрудники воронежской колонии вместо заключенных поймали посылки с ретро-телефонами

Тем, кто их бросал, грозит наказание
Виктор ПАВЛОВ
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Фото УФСИН по Воронежской областиФото УФСИН по Воронежской области
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Сотрудники исправительной колонии №2 вовремя заметили, что двое мужчин пытались передать заключенным незаконные посылки. Внутри находились мобильные телефоны, причем довольно пожилые.

Как отмечают в УФСИН по Воронежской области, задержания были проведены с временной разницей в тридцать минут. В 22.30 попался житель поселка Сомово. Он пытался перебросить сверток, в котором было четыре мобильных телефона и два зарядных устройства. А в 22.55 был задержан житель Калачеевского района с пятью мобильниками и двумя зарядками.

- В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, которые будут направлены в мировой суд, - комментируют в УФСИН.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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