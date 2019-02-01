Сотрудники воронежской колонии вместо заключенных поймали посылки с ретро-телефонами

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-01T14:33:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники исправительной колонии №2 вовремя заметили, что двое мужчин пытались передать заключенным незаконные посылки. Внутри находились мобильные телефоны, причем довольно пожилые.

Как отмечают в УФСИН по Воронежской области, задержания были проведены с временной разницей в тридцать минут. В 22.30 попался житель поселка Сомово. Он пытался перебросить сверток, в котором было четыре мобильных телефона и два зарядных устройства. А в 22.55 был задержан житель Калачеевского района с пятью мобильниками и двумя зарядками.

- В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, которые будут направлены в мировой суд, - комментируют в УФСИН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за установки "глушилок" воронежские заключенные забросили телефонные мошенничества. Теперь в тюрьмах регистрируют единицы таких преступлений. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU