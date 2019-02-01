2019-02-01T14:22:33+03:00
Общество

В центре Воронежа на видео попала собака, протанцевавшая по «зебре»

В комментариях говорят, что ее легко можно спутать с человеком [видео]
Яков СТРОГОВ
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- Это было как во сне!- Это было как во сне!Фото: кадр с видео youtube.com
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В паблике «Типичный Воронеж» появилось позитивное видео пользователя Паши Америки. В поле зрения видеорегистратора попала собака, переходившая дорогу на одних задних лапах – прямо как человек.

Оказалось, что хозяйка собаки регулярно практикует такие «человеческие» прогулки своего домашнего любимца по имени Фидель. Кстати, у игривого четвероного питомца, освоившего людскую походку, есть даже свой профиль в Инстаграме.

В комментариях к видео есть мнения, что собаку, действительно, легко спутать с человеком. Отдельно отметили звуковой ряд ролика – слова «это было как во сне» в исполнении Ирины Аллегровой были как раз в тему.

Танцующая собака на проспекте Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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