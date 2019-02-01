В центре Воронежа на видео попала собака, протанцевавшая по «зебре»
В паблике «Типичный Воронеж» появилось позитивное видео пользователя Паши Америки. В поле зрения видеорегистратора попала собака, переходившая дорогу на одних задних лапах – прямо как человек.
Оказалось, что хозяйка собаки регулярно практикует такие «человеческие» прогулки своего домашнего любимца по имени Фидель. Кстати, у игривого четвероного питомца, освоившего людскую походку, есть даже свой профиль в Инстаграме.
В комментариях к видео есть мнения, что собаку, действительно, легко спутать с человеком. Отдельно отметили звуковой ряд ролика – слова «это было как во сне» в исполнении Ирины Аллегровой были как раз в тему.
Танцующая собака на проспекте Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU