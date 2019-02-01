Клиентка воронежского "Гауса" намерена подать заявление о банкротстве фирмы

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-01T13:51:55+03:00

Автоцентр должен был выплатить ей 470 тысяч рублей

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Клиентка воронежского автоцентра "Гаус" Елена Щекалева намерена обратиться в арбитраж с иском о банкротстве компании. Как сообщает "Де Факто", ранее женщина уже судилась с руководством фирмы. Она внесла предоплату за автомобиль "Фольксваген Поло" - 320 тысяч рублей. Однако в течение трех месяцев машину так и не получила.

Ленинский райсуд постановил вернуть внесенные деньги и добавить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. В итоге скопилась внушительная сумма - 470 тысяч рублей. Сколько еще клиентов по-прежнему ждут выплат, не известно.

Недавно воронежский "Гаус" исчез из списка официальных дилеров "Фольксвагена". Компания по-прежнему может продавать автомобили немецкой марки, но уже в качестве посредника. Ситуацию прокомментировали в "Фольксваген Груп Рус".

Отметим, что автоцентр не работает в течение нескольких дней. Телефон дилера не отвечает. В шоу-руме не горит свет, ворота закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU