В Воронеже террорист с детским голосом заминировал многоэтажку

СЕГОДНЯ 13:25 2019-02-01T14:59:45+03:00

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Очередной всплеск волны телефонного терроризма случился в Воронеже в пятницу, 1 февраля. На этот раз женщина ответила на звонок (было это около 11 часов) и услышала сообщение, что в многоэтажном доме № 13 на улице Владимира Невского, где она живет, находится бомба. Ее немного успокоило, что голос был детский. Однако, чтобы подстраховаться на всякий случай, она все же позвонила 112.

К дому выехали сотрудники силовых ведомств. В полиции сообщили, что дом тщательно обследовали. Как и следовало ожидать, никакого взрывного устройства не обнаружили. Личность звонившего «шутника» устанавливают.

Напомним, 31 января «минировали» мэрию и департамент имущественных и земельных отношений областного правительства (ДИЗО). Пришлось временно эвакуировать чиновников.

Волна «телефонного терроризма» началась пару недель назад на Дальнем Востоке, прокатилась по всей стране и теперь добралась до нас.

ИСТОЧНИК KP.RU