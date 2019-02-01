В Воронеже вспыхнул картинговый центр

СЕГОДНЯ 13:00 2019-02-01T13:16:43+03:00

Сейчас картинговый центр выглядит так, будто никакого ЧП и не было. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В пятницу, 1 февраля, около 10.30 загорелся надувной картинговый центр, расположенный в нескольких метрах от Дворца культуры имени Коминтерна. Вспыхнул вход в него, очевидцы видели открытое пламя, потом повалил черный дым.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что пожар потушили до приезда их сотрудников.

Во время пожара в картинговом центре посетителей не было. Любители погонять по кругу там обычно собираются к вечеру. Очевидно, что руководителям следует задуматься о том, чтобы предпринять дополнительные меры противопожарной безопасности. Такой шатер легко может полыхнуть как факел, и огонь может перекинуться на ДК.

ИСТОЧНИК KP.RU