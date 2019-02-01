Художница расскажет, как создала карту "Воронеж на ладони"

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-01T12:51:55+03:00

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2 февраля в книжном магазине «Амиталь» в рамках проекта "Субботний гость" пройдет встреча с художником-иллюстратором Мариной Демченко. На творческой встрече она расскажет о создании карты «Воронеж на ладони». На ней в сказочном стиле изображен исторический центр города, отмечено около сотни достопримечательностей. Проект показывает Воронеж как город с особым характером и богатой историей, как место, в которое можно влюбиться раз и навсегда.

Сувенир для туристов вышел в свет два года назад. И уже появился в виде мелового рисунка на стене в Доме молодежи, в виде торта и даже на машине.

Творческая встреча пройдет в «Амитале» на Пушкинской, 2. Начало в 11.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU