Ловкача, обиравшего воронежских кассиров, задержали в Подмосковье

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-01T12:47:02+03:00

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В начале зимы в сетевой магазин, расположенный в городе Лиски, пришел неизвестный мужчина. Он подошел к кассе и попросил кассира разменять четыре пятитысячные купюры. Та почему-то согласилась.

Женщина отсчитала двадцать тысяч рублей мелкими банкнотами. Пока мужчина их пересчитывал, аккуратно припрятал десять тысяч. Потом сказал кассиру, что тут не хватает пяти сотен рублей, и попросил вернуть свои двадцать...

- При сверке кассы сотрудники магазина выявили недостачу. Они обратились с заявлением в отдел полиции, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения мужчину отыскали. 38-летнего ловкача задержали в Подмосковье. За мошенничество ему грозит до двух лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU