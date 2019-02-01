В Воронежской области вырубят 817 гектаров леса

СЕГОДНЯ 12:34 2019-02-01T12:34:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Работники Семилукского и Новоусманского лесничеств начали санитарные рубки деревьев. Аналогичные работы запланировали и у их давыдовских коллег. Деревья в этих трех лесничествах вырубят на площади более 236 гектаров. При этом рассчитывают заготовить 4,5 тысяч кубометров древесины.

Санитарные рубки также пройдут на территории 14-ти лесничеств на общей площади более 580 гектаров. В управлении сообщили, что они запланированы на участках лесов с неблагополучным санитарным состоянием для предупреждения заболеваний и массового размножения насекомых-вредителей и общего оздоровления территории. Всего таким образом вырубят 817 гектаров.

В пригородных лесах Воронежа обещали убрать мусор на площади 149 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU