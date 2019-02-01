Попавшую в Воронеже 14-летнюю школьницу заметили в Липецке с приятелем

СЕГОДНЯ 12:10 2019-02-01T12:10:21+03:00

Девочка ушла в школу и не вернулась

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Поиски пропавшей в Воронеже 14-летней Анастасии Зарубиной. Напомним, школьница исчезла 28 января, последний раз девочку видели на улице Олеко-Дундича. В конце января появилась информация, что девочка может находиться в Липецке в районе Сокола, где ее видели с тремя парнями. Вместе с тем в соседнем регионе по факту исчезновения девочки СК возбудил уголовное дело.

Накануне похожую на Анастасию девочку в сопровождении некоего парня зафиксировала камера наблюдения. Как сообщает липецкий «Поиск пропавших детей», спутник школьницы одет в темную куртку до колен, светлые джинсы, темную шапку.

Девочку заметили в ЛипецкеФото: Поиск пропавших детей Липецк

Приметы Анастасии: рост 161 см, среднее телосложение, темные волосы и карие глаза. В день исчезновения была одета в светло-зеленую парку, черные спортивные брюки и черные ботинки.

Поисковики просят всех, кому что-либо известно о месте нахождения девочки и ее приятеля, сообщить по телефонам 8-906-670-23-44 (волонетры Воронеж), 8-905-681-05-18 (волонтеры Липецк), 112 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU