В Воронежской области парень погиб на пожаре

СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-01T11:52:59+03:00

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В пятницу, 1 февраля, в 6.49 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Гвазда Бутурлиновского района. Там на улице Фрунзе загорелся жилой дом.

На место ЧП выехали сотрудники штатной пожарно-спасательной части и добровольной пожарной команды. Огонь тушили девять человек. В 7.02 пожар ликвидировали. Однако дом к тому моменту уже сгорел.

На пепелище обнаружили труп мужчины. Установили, что ему было 23 года. Причину пожара еще предстоит установить.

Спасатели напоминают – в случае, если вы стали свидетелем ЧП, звоните по телефону доверия регионального ГУ МЧС (473)277-99-00, либо наберите 112 или 101.

ИСТОЧНИК KP.RU