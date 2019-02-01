Воронежцев предупреждают о мошенниках, предлагающих заменить электросчетчики

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-01T11:32:01+03:00

Как и в других аферах, они пытаются запугать виртуальными бедствиями

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В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Максим Авдеев предупредил о мошенниках, пытающихся заставить любыми правдами и неправдами заменить электросчетчик, заплатив нереальные деньги.

Максим рассказал, что к нему пришел человек, который представился сотрудником «ТНС энерго Воронеж». И заявил, что нужно срочно заменить электросчетчик, потому что он якобы устарел и показывает недостоверные цифры. Напирал на то, что если ничего не делать, счета за свет будут приходить в пять раз дороже, чем сейчас. За замену просил заплатить 5600 рублей, уверяя, что вскоре эта услуга будет стоить 8 тысяч.

Мужчина ушел, оставил бумажку. На нем стоит штамп некого ООО «ЭнергоУчет» (а представился «спец» вначале сотрудником ТНС энерго Воронеж). Максим Авдеев проверил телефоны, указанные на этом клочке бумаги и выяснил, что они никакого отношения к ТНС энерго Воронеж не имеют.

Максим призывает не открывать двери незнакомцам и не вестись на предложения что-то заменить за большие деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU