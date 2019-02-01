Жители центра Воронежа стали чаще жаловаться на качество коммунальных услуг и нарушение покоя

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-01T11:12:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошлом году жители Центрального района Воронежа обратились в управу 3343 раза, что на 11% больше, чем год назад. Проанализировав темы обращений, чиновники сделали вывод, что люди стали чаще жаловаться на неудовлетворительное содержание общедомового имущества, аварийные ситуации в многоквартирных домах, качество коммунальных услуг. Писем, посвященных этим проблемам, стало на 16% больше. В то же время на 15% снизилось количество жалоб по вопросам благоустройства и уборки территории, асфальтирования дорог и безопасности движения. На 41% чаще воронежцы стали жаловаться на нарушения тишины и покоя.

- В 2018 году не было случаев нарушения сроков рассмотрения обращений, а также нарушения прав и законных интересов граждан района, - отметили в управе Центрального района.

ИСТОЧНИК KP.RU