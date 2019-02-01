Утренний авиарейс из Воронежа в Москву задержали на 6,5 часов
Самолет не вылетел из столицы
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В пятницу, 1 февраля, задержали вылет самолета СУ-1353, который должен был отправиться в путь из Воронежа в Москву в 6.05. Об этом сообщили в Воронежском аэропорту. И добавили, что лайнер, циркулирующий между столицей Черноземья и России, вовремя не прилетел из Москвы. Причину задержки не назвали.
Вылет авиарейса пока перенесли на 12.40. Учитывая, что он должен был прилететь в Москву еще в 7.20, задержка, что и говорить, солидная.
ИСТОЧНИК KP.RU