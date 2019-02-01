В Воронежский шинный завод за три года планируют вложить 100 миллионов евро

СЕГОДНЯ 10:27 2019-02-01T10:29:59+03:00

На заводе планируют делать около 4 миллионов покрышек в год. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Об этом заявил директор ООО «Пирелли Тайр Руссия» Аймоне ди Савойя Аоста во время визита на предприятие

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В четверг, 31 января, глава головной компании приехал в Воронеж и пришел на завод вместе с губернатором Александром Гусевым. Директор «Пирелли Тайр Руссия» напомнил, что с 2012 по 2018 годы в воронежское предприятие было вложено около 130 миллионов евро. И рассказал о планах новых масштабных финансовых вливаний:

- Планируется, что в расширение завода будет вложено 100 млн евро. Инвестиционный проект рассчитан на три года. Будет продолжена модернизацию воронежского производства. В ближайшие годы проектная мощность шинного завода увеличится вдвое - до 4 млн покрышек в год.

- Областное правительство продолжит оказывать необходимую поддержку Воронежскому шинному заводу, - пообещал Александр Гусев. - Предприятие практически все автоматизировано, сюда приходят молодые люди – это не может не радовать.

Александр Гусев также высказался об инвестициях в промышленность региона в целом:

- Думаю, во втором полугодии мы будем принимать решение об увеличении региональных мер господдержки. Для этого у нас небольшие резервы в бюджете есть. Сейчас посмотрим, какие направления требует точечной поддержки, будем помогать тем, где виден потенциал.

СПРАВКА «КП»

Сейчас на Воронежском шинном заводе работают почти тысяча человек. Предприятие производит легковые шины премиального сегмента диаметром от 16 до 21 дюйма для российского рынка, а также стран СНГ и Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU