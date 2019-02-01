2019-02-01T10:20:47+03:00
Общество

В палате регионов обсудили меры по развитию нефтегазовой отрасли и сбалансированности цен на топливо

Член Совета Федерации Сергей Лукин принял участие в 451-м заседании верхней палаты, состоявшемся 30 января
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В рамках «правительственного часа» вице-премьер РФ Дмитрий Козак проинформировал сенаторов о мерах по развитию нефтегазовой отрасли и сбалансированности цен на топливо. Он заявил, что вопросы стабильности топливного рынка имеют большое социальное значение, во многом определяя состояние сельскохозяйственного, транспортного, строительного и других секторов экономики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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