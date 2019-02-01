Воронежцам пообещали бесплатную пересадку с одной маршрутки на другую
На совещании в мэрии по внедрению системы автоматизированной оплаты проезда мэр Воронежа Вадим Кстенин высказался по поводу городской системы транспорта.
– Люди должны иметь возможность спокойно пересаживаться с одного вида транспорта на другой, с маршрута на маршрут без увеличения стоимости проезда! Также считаю неизбежным введение дифференцированного тарифа в общественном транспорте. Безналичная оплата должна быть существенно дешевле проезда «за наличку», иначе теряется смысл введения автоматизированной системы оплаты.
Напомним, ранее мэр Воронежа назвал неизбежным повышение цен на проезд ориентировочно с 2020 года до 25 рублей. Однако этому должна предшествовать модернизация транспортной сети города. В частности, по главным улицам планируется пустить большие автобусы, по второстепенным – поменьше. Сократится число длинных маршрутов, отчего и становится актуальным проблема частых пересадок.
ИСТОЧНИК KP.RU