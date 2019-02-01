Воронежцам пообещали бесплатную пересадку с одной маршрутки на другую

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-01T10:01:50+03:00

На совещании в мэрии Вадим Кстенин выступил за бесплатные пересадки с одной маршрутки на другую. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Сделал это не кто-нибудь, а мэр города Вадим Кстенин

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На совещании в мэрии по внедрению системы автоматизированной оплаты проезда мэр Воронежа Вадим Кстенин высказался по поводу городской системы транспорта.

– Люди должны иметь возможность спокойно пересаживаться с одного вида транспорта на другой, с маршрута на маршрут без увеличения стоимости проезда! Также считаю неизбежным введение дифференцированного тарифа в общественном транспорте. Безналичная оплата должна быть существенно дешевле проезда «за наличку», иначе теряется смысл введения автоматизированной системы оплаты.

Напомним, ранее мэр Воронежа назвал неизбежным повышение цен на проезд ориентировочно с 2020 года до 25 рублей. Однако этому должна предшествовать модернизация транспортной сети города. В частности, по главным улицам планируется пустить большие автобусы, по второстепенным – поменьше. Сократится число длинных маршрутов, отчего и становится актуальным проблема частых пересадок.

ИСТОЧНИК KP.RU