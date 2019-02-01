2019-02-01T09:58:12+03:00
Общество

Воронежцам помогут в приобретении оборудования для цифрового ТВ

В Ленинском районе обсудили вопросы цифровизации телевидения
Елена ФЕДЯШЕВА
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По решению руководства страны россияне могут рассчитывать на финансовую помощь на приобретение оборудования для цифрового телевидения, повсеместный переход произойдет в течение года.

С целью определения порядка оказания такой помощи жителям Ленинского района Воронежа, в управе прошло заседание рабочей группы. В нее вошли

профильные сотрудники управы, представители районного управления социальной защиты и МКУ «Информационные технологии». Председателем группы назначена Евгения Демченко – заместитель руководителя управы Ленинского района.

Любой нуждающийся в финансовой поддержке на приобретение оборудования, может обратиться в управу района.

- Как только будет принят нормативно-правовой акт администрации Воронежа, члены группы должны быть готовы немедленно приступить к работе, - отметили в управе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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