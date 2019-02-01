Воронежцам помогут в приобретении оборудования для цифрового ТВ
По решению руководства страны россияне могут рассчитывать на финансовую помощь на приобретение оборудования для цифрового телевидения, повсеместный переход произойдет в течение года.
С целью определения порядка оказания такой помощи жителям Ленинского района Воронежа, в управе прошло заседание рабочей группы. В нее вошли
профильные сотрудники управы, представители районного управления социальной защиты и МКУ «Информационные технологии». Председателем группы назначена Евгения Демченко – заместитель руководителя управы Ленинского района.
Любой нуждающийся в финансовой поддержке на приобретение оборудования, может обратиться в управу района.
- Как только будет принят нормативно-правовой акт администрации Воронежа, члены группы должны быть готовы немедленно приступить к работе, - отметили в управе.
ИСТОЧНИК KP.RU