2019-02-01T09:32:04+03:00
Общество

Воронежцев предупреждают о бегающей во дворах лисе

Ее видели в Северном микрорайоне
Юрий КОЗЛОВ
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Зачем лиса прибежала в город, непонятно.Зачем лиса прибежала в город, непонятно.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Василиса Левина разместила пост о том, что возле поликлиники № 4 и ТЦ «Линия» уже неделю бегает лиса. Девушка просит всех местных жителей быть осторожными, ведь дикое животное, прибегающее в город, может быть бешеным. По ее словам, заявка на отлов уже подана. Впрочем, ничего тревожного в поведении лисицы нет. Виктория сообщила, что она ловит мышей и крыс, в этом нет ничего необычного.

В комментариях мнения разделились. Одни считают, что нужно оставить мирно ведущую себя лису в покое. Другие настаивают на то, что ее нужно увезти в зоопарк, непонятно ведь, что дикарке в голову взбредет. Особенно опасаются за детей, которые могут захотеть поиграть с лисицей, вдруг та цапнет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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