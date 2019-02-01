В Воронеже в дома на улице Еремеева, где рухнула труба котельной, дали тепло

СЕГОДНЯ 09:01 2019-02-01T09:41:16+03:00

После ремонта котельная снова заработала в четыре утра 1 февраля. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

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В мэрии сообщили о том, что в восемь домов, отапливающихся от старой котельной (построена в 70-х годах прошлого века) на улице Еремеева, где рухнула часть трубы, дали тепло. Ликвидацию последствий ЧП облегчило то, что технологическое оборудование практически не пострадало. С другой стороны, работы осложняло то, что приходилось разбирать завалы.

К двум часам ночи 1 февраля дома были подключены к теплоносителю – от котлов пострадавшей котельной, которая к 04.00 вышла на рабочий режим.

По указанию мэра Вадима Кстенина сформирована рабочая группа. Специалистам, которые в нее вошли, предстоит оценить ущерб и выработать план дальнейших действий по окончательной ликвидации последствий аварии.

Напомним, во время ЧП получила травму руки сотрудница котельной. Ее коллега обратилась к врачам чуть позже для проверки состояния здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU