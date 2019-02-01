Воронежцы смогут улететь к Черному морю на самолетах четырех авиакомпаний

СЕГОДНЯ 08:44 2019-02-01T08:44:03+03:00

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Зимой так хочется лета. Можно хотя бы пофантазировать и спланировать отпуск у теплого моря. Тем более, что сейчас есть выбор, на каком самолете и когда полететь.

На странице Воронежского аэропорта в Фейсбуке сообщили, что к Черному морю в 2019 году можно будет долететь лайнерами четырех авиакомпаний: «Руслайн», «Северный ветер», «Нордавиа», «НордСтар».

В Сочи уже сейчас можно улететь по вторникам в 8.45 (до 26 марта) и по субботам в 6.45 (до 30 марта). С 29 апреля будут курсировать рейсы по понедельникам в 15.55, а с 8 июня – по субботам в 13.15. Полет в столицу зимней Олимпиады-2014 займет два часа.

В Симферополь с 6 февраля по 27 марта можно будет улететь по средам в 13.55 (время полета 1 час 55 минут), а с 9 февраля по 30 марта – еще и по субботам в 14.10 (воздушный путь до столицы Крыма займет два часа). С 30 мая откроются авиарейсы по четвергам в 15.15 (время полета 2 часа 30 минут). С 7 июня появится возможность улететь еще и в пятницу в 20.00 (путь до Симферополя занимает 1 час 55 минут).

ИСТОЧНИК KP.RU