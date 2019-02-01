В Воронеже на выходных циклон с Атлантики принесет оттепель

СЕГОДНЯ 07:56 2019-02-01T07:56:34+03:00

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Синоптики на этот раз погодой на выходные не порадовали: воронежцев ожидает слякоть.

- У нас гостит циклон с Атлантического океана, идущий с запада на восток, он принес с собой теплый воздух, - рассказали в Воронежском гидрометцентре. – Он очень большой, поэтому продвигается медленно. Впрочем, к середине следующей недели, по нашим прикидкам, вернется нормальная зимняя погода: -10…-12 градусов ночью, -5…-7 днем. В принципе, по прогнозам, до конца зимы не будет ни сильных холодов, ни мощной оттепели.

- Есть ли превышение нормы по выпавшему снегу этой зимой?

- Вообще осадков выпало не очень много. А вот толщина среднего покрова выше среднего – особенно в Калаче, Борисоглебске. Причина – там практически всю зиму не было оттепели. В итоге снег накопился. А вот на юго-востоке, куда заходили теплые фронты – в Богучаре, Острогожске – снега поменьше.

В пятницу, 1 февраля, днем синоптики обещают -2 градуса и снег. В субботу, 2 февраля, снегопад не прекратится и немного похолодает – до -3. Днем солнце будет выглядывать из-за туч, будет идти то снег, то дождь при -1 градусе. Ночью в воскресенье, 3 февраля, будет похожая погода. Только будет -2 градуса.

Днем в воскресенье подует южный ветер, вместе с ним придет оттепель - +1 градус. Снова будет то выглядывать солнце, то накрапывать мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU