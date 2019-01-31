Воронежский «Буран» одолел «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и сократил отрыв от зоны плей-офф

31 Янв. 21:52 2019-01-31T21:52:47+03:00

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В первом периоде команды выдали ударный отрезок с шестой по восьмой минуты. Сначала Дмитрий Сидляров открыл счет, потом игрок гостей Максим Капитуров его сравнял, но вскоре Денис Черепуха снова вывел «Буран» вперед – 2:1. В целом период получился равным.

Совсем по-другому дела на ледовой площадке обстояли во второй 20-минутке. Гости основательно прижали «ураганных» к их воротам, но в этот вечер чудеса творил наш вратарь Александр Хомутов. Игроки «Бурана» еще и постоянно удалялись, что еще больше усложняло задачу. Впрочем, на 36 минуте Илья Круглов показал, что забивать можно и в меньшинстве, после довольно странного броска шайба все же нашла путь в сетку – 3:1. Однако это большинство удалось использовать и гостям – после передачи из-за ворот на 37 минуте Кирилл Полозов расстрелял подуставшего Хомутова (впрочем, шансов вытащить снаряд из верхнего угла никому бы не удалось) – 3:2.

А в третьем периоде Сидляров на 48 минуте оформил дубль, показав, что и он умеет реализовывать большинство – 4:2. Воронежцы классно отрабатывали в защите, ложились под шайбу. И все же шальной и точный бросок Дмитрия Стулова на 58 минуте вновь свел преимущество хозяев до минимума – 4:3. В конце было еще одно удаление у «Бурана», игра 6 на 4, штанга после броска по пустым воротам гостей, отчаянный навал торпедовцев, драка после финальной сирены. И наконец-то два очка в копилке «ураганных»! Всего их стало 47. От китайского «Ценг-Тоу», занимающего последнее, 16 место зоны плей-офф, «ураганных» теперь отделяет четыре очка.

Однако в следующей игре не то, что победить, а просто не проиграть будет ну очень сложно. Соперник-то хуже не придумаешь. «Нефтяник» (Альметьевск) регулярно громит «Буран» даже в Воронеже, а тут он будет играть на своем поле. Команда сейчас в полном порядке, занимает третье место с 74 очками и ведет борьбу за первое. До него «нефтяникам» рукой подать – всего-то пара очков. «Бурану», делящему 20-21 место с «Южным Уралом» из Орска, о такой удали приходится только мечтать. Остается верить в чудо. Матч пройдет 4 февраля, начало в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU