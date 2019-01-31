В Воронеж приедет группа "Машина времени"

СЕГОДНЯ 20:58 2019-01-31T21:11:40+03:00

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2 марта в Воронеж с юбилейным туром "50 лет: начало" приедет группа "Машина времени". Много вы знаете групп, которые существуют 50 лет? Люди не всегда столько живут...

Причем это честный "полтинник". Это не тот случай, когда музыканты проблистали несколько лет в 70-е, потом долгие годы знать друг друга не хотели, но под юбилей собрались, что бы срубить по-легкому. Все эти 50 лет прошли для "Машины времени" в постоянных концертах и записях. Без перерывов и сходов-развалов.

И это творческий "полтинник". Не тот случай, когда, увидев афишу, люди переспрашивают: "А что, они еще живы?". Однажды выйдя на первый план, группа никуда с него не уходила, в 2014 году о них было не меньше разговоров, чем в 1974-м и 1984-м. В их постоянной концертной программе песни из 1976-го соседствуют с песнями из 2016-го - и публика хором поет те и другие. Сейчас добавились и совсем новые, написанные к юбилею.

На концерте в Воронеже со сцены будут звучать песни всех времен - с начала 70-х до конца 2010-х. И те, которые прописаны у нас в ДНК.

Концерт пройдет 2 марта в Event-Hall, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU