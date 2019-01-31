В Центральном парке Воронежа начали сносить заброшенный объект

СЕГОДНЯ 19:23 2019-01-31T19:24:48+03:00

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В Центральном парке начали демонтаж "шайбы" - снимки появились в сообществе Типичный Воронеж. Округлый павильон с правой стороны от входа в рекреационную зону давно заброшен и портит вид отреставрированной зеленой зоны. В советское время в "шайбе" было кафе, выставочная зона и дискотека - до того момента, когда парк затопило наводнение и все постепенно пришло в запустение.

Теперь на месте снесенного объекта построят современный двухуровневый ресторанный комплекс. На первом этаже планируется заведение общепита более демократической направленности, а на верхнем - респектабельный ресторан с открытой крышей, где будут стоять столики.

Так будет выглядеть новый ресторан.

ИСТОЧНИК KP.RU