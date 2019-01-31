2019-01-31T19:24:48+03:00
Общество

В Центральном парке Воронежа начали сносить заброшенный объект

На месте "Шайбы" построят современный двухуровневый ресторан
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
фото Типичный Воронежфото Типичный Воронеж
Изменить размер текста:

В Центральном парке начали демонтаж "шайбы" - снимки появились в сообществе Типичный Воронеж. Округлый павильон с правой стороны от входа в рекреационную зону давно заброшен и портит вид отреставрированной зеленой зоны. В советское время в "шайбе" было кафе, выставочная зона и дискотека - до того момента, когда парк затопило наводнение и все постепенно пришло в запустение.

Теперь на месте снесенного объекта построят современный двухуровневый ресторанный комплекс. На первом этаже планируется заведение общепита более демократической направленности, а на верхнем - респектабельный ресторан с открытой крышей, где будут стоять столики.

Так будет выглядеть новый ресторан.

Так будет выглядеть новый ресторан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Форум имени Столля проанкетирует воронежских бизнесменов
В прокуратуре Воронежской области назвали районы, где хуже всего раскрывают преступления
В Воронеже в автомобиль скорой помощи, перевозивший беременную женщину, врезался «Форд»
Глава города в Воронежской области вымогал у бизнесмена 900 тыс
Решение областного парламента позволит сдержать коммунальный платеж за вывоз мусора для воронежцев
УК запустила новостройку в центре Воронежа
В Воронеже во время обрушения трубы котельной пострадали две сотрудницы
Воронежский дилер "Гаус" не открывает двери
Житель Воронежской области может сесть на 10 лет за 300 граммов конопли
Прокуратура: на воронежский авиазавод поставили контрафактный титан на 7,5 миллионов рублей
Бывший пресс-секретарь мэра Воронежа станет вице-префектом Коминтерновского района
Воронеж вошел в число городов, где меньше всего дорожает вторичное жилье
В Воронеже рецидивист избил собутыльника до смерти и вызвал ему "скорую"
Воронежский губернатор предложил театру «выйти в город»
Празднуем: время платной парковки в Воронеже сократили на час
Прокурор области: «У нас нет ни одной жалобы на нарушение правил парковки в центре Воронежа»
В Воронеже пройдет выставка-конкурс "Мой мир без маски"
Воронежцы услышат хиты группы «Кино» в симфообработке
На трассе в Воронежской области задержали рецидивиста, находящегося в федеральном розыске
Прокурор Воронежской области: «Работникам обанкротившегося стеклозавода РАСКО вернут долги по зарплате»
В Воронеже из-за сообщения о минировании эвакуировали Облдуму
Страховщики реже пьют кровь воронежских автомобилистов