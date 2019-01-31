2019-01-31T18:53:27+03:00
Общество

Форум имени Столля проанкетирует воронежских бизнесменов

Данные собираются использовать для пиара и инвестиционной стратегии региона
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В столице Черноземья уже начали подготовку к проведению ежегодного Воронежского предпринимательского форума имени Вильгельма Столля. В этом году масштабный сбор бизнесменов запланирован на 23 и 24 мая. Чтобы мероприятие стало более полезным для предпринимателей, оргкомитет решил провести их анкетирование - с целью изучения их интересов, потребностей и перспектив развития.

Исследование предпринимательской деятельности предполагается провести в таких отраслях как сельское хозяйство, промышленность, строительство, инновационные технологии. После анализа результатов данные собираются использовать для пиара и инвестиционной стратегии Воронежской области.

Губернатор Александр Гусев отметил, что никаких фискальных выводов в отношении предпринимателей не будет.

- Мы должны понять, готовы ли предприниматели к развитию и масштабированию, будет ли у нас продолжаться дальнейший инвестиционный рост, на который мы рассчитываем, - объяснил глава региона.

Напомним, форум имени Вильгельма Столля приурочен ко Дню российского предпринимательства и проводится в Воронеже с 2015 года. На одноименную премию в 2018 году подали 164 заявки от 143 предпринимателей из всех районов Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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