В прокуратуре Воронежской области назвали районы, где хуже всего раскрывают преступления

СЕГОДНЯ 18:16 2019-01-31T18:19:09+03:00

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На коллегии в прокуратуре Воронежской области подвели статистические итоги раскрываемости преступлений в 2018 году.

По данным надзорного ведомства, продолжилась тенденция снижения общего уровня преступности на 10% (с 32571 до 29308, для сравнения - в 2017 году более чем на 5%). Меньше стало мелких и средних нарушений закона. А вот число тяжких преступлений, напротив, выросло на 6,1%.

Если смотреть картину по общему числу преступлений, то больше их стало только в Лискинском и Репьевском районах.

Меньше стали дебоширить в общественных местах, на улицах, а также будучи пьяными или под кайфом. Снизилось число преступных деяний, совершенных в общественных местах, в том числе на улице, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Напротив, увеличилось количество преступлений, совершенных в группе и бывшими зэками.

Размер причиненного преступлениями ущерба увеличился с 3,615 млрд. руб. до 4,32 млрд., возмещенного, наоборот, сократился с 527 млн. руб. до 395 млн. руб.

Наметившаяся в 2017 году тенденция роста раскрываемости продолжилась (с 43,3% до 46,1%), в том числе преступлений небольшой (с 58,3% до 65,8%) и средней тяжести (с 29,4% до 31,2%).

В то же время снизилась раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, экономической направленности. Не часто удается поймать фальшивомонетчиков.

Наиболее низкий процент раскрываемости зарегистрированных преступлений - в Ленинском (30,1%) и Центральном (27,3%) районах Воронежа. Да и в целом в столице Черноземья эта цифра весьма низкая – 30,9%. Среди районов области аутсайдеры Рамонский (44,4%), Лискинский (50,1%) и Терновский (50,3%).

Большинство преступлений, оставшихся нераскрытыми, составляют - средней и небольшой тяжести (более 70%).

Сохраняется динамика снижения подростковой преступности (2016 год - 651, 2017 – 622, 2018 - 568). Также меньше стало подростков, совершивших преступления в группе, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также уже привлекавшихся к ответственности и тем не менее снова «пошедших на дело».

ИСТОЧНИК KP.RU