В Воронеже в автомобиль скорой помощи, перевозивший беременную женщину, врезался «Форд»

СЕГОДНЯ 17:57 2019-01-31T17:57:12+03:00

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30 января около 7:50 в Воронеже столкнулись автомобиль скорой помощи и «Форд». В это время бригада медиков как раз транспортировала беременную женщину в городскую больницу №3. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. Автомобиль скорой помощи двигался с включенными спецсигналами. Пациентку доставила в больницу другая бригада.

По данным сотрудников ДПС, в аварии виновен водитель «Форда» при движении назад не убедился в безопасности, что привело к столкновению с другим транспортным средством.

ИСТОЧНИК KP.RU