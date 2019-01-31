2019-01-31T17:54:24+03:00
Происшествия

Глава города в Воронежской области вымогал у бизнесмена 900 тыс

Экс-руководитель обещал создать условия, при которых суд вынесет решение в пользу коммерческой организации по искам к местной администрации
Ярослав ИВАНОВ
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В Хохольский районный суд передали уголовное дело экс-руководителя местной администрации за мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения. 59-летний глава городского поселения вымогал у директора коммерческой фирмы 900 тысяч рублей. Организация подала иски к администрации города. И глава обещал за эту сумму создать условия, при которых судом будет вынесено решение в пользу коммерческой организации.

Экс-чиновнику грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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